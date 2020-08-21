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Эрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора

Эрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить обладавший статусом музея стамбульский монастырь Хора в мечеть, сообщают европейские СМИ.

Это решение принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, признанного всемирным наследием ЮНЕСКО.

Церковь Христа Спасителя в Полях, также известная как Монастырь Хора, – в наибольшей степени сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 года открыта для туристов и носит название музей Карие.

Ранее этим летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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