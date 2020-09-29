В Баку заявили о 10 погибших гражданских в результате обстрелов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате артобстрелов с армянской стороны в Карабахе с 27 сентября погибли 10 мирных граждан Азербайджана.

Принимая верительные грамоты нового посла Пакистана в Баку, Алиев заявил, что от армянских обстрелов ранения получили десятки мирных азербайджанцев.

В Азербайджане по фактам обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Армении и гибели гражданских лиц возбуждены пять уголовных дел.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.