Азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы сообщил о большом количестве обращений от граждан страны с просьбой отправить их на фронт.

"В посольстве за эти дни очень много обращений от азербайджанцев, которые живут в России, которые просят послать их на фронт. Это патриотически настроенные люди, которые хотят поехать воевать", - сказал Бюльбюль оглы в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы им говорим: "Огромное спасибо, мы с уважением относимся к вашим чувствам, но сегодня наша армия в этом не нуждается, она полностью оснащена, экипирована, у нас самые современные вооружения", - добавил он.