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Алиев опроверг участие Турции в нагорно-карабахском конфликте

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в нагорно-карабахском конфликте. В эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он заявил, что Турция не является стороной этого конфликта.

Он особо подчеркнул, что турецкие истребители F-16 не задействованы в карабахском конфликте. "Недавно мне сообщили, что такая новость (об участии истребителей в боях на линии соприкосновения - "ИФ появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Турецкие ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня с учетом современных технологий сложно, что-то скрыть, легко проверить, что это очередная провокация", - отметил он.

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По словам Алиева, информация об истребителях "запущена" из Армении. "Цель армянской стороны: во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, во-вторых, создать впечатление, что конфликт разрастается, в него вовлекаются третьи страны, и тем самым, попытаться вовлечь как можно больше стран, чтобы оправдать свою провокацию", - сказал президент.

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Глава государства подчеркнул, что Турция - братская страна и союзник Азербайджана, она оказывает моральную поддержку, но ни в каком ином качестве в конфликте не участвует.

Президент добавил, что роль Турции носит стабилизирующую роль в регионе.

Также Ильхам Алиев опроверг участие боевиков из Сирии в боях в Карабахе на азербайджанской стороне.

"Это очередной фейк ньюс, никаких боевиков из Сирии (на стороне Азербайджана - ИФ) нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по различным сайтам", - отметил он.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев Армения

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