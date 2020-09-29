United Airlines сократила планы по увольнениям

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings заключила соглашение с профсоюзом пилотов, которое позволит избежать увольнения почти 3000 сотрудников. Их должны были сократить на этой неделе.

Соглашение, о объявили котором United и Международная ассоциация пилотов (ALPA), также позволит сохранить рабочие места еще примерно тысяче пилотов, которые могли быть уволены в 2021 году.

Тем не менее United по-прежнему собирается отправить в неоплачиваемый отпуск порядка 12 000 человек уже 1 октября, если в США не будет продлен срок действия программы государственной помощи.

В июле авиакомпания предупредила, что в общей сложности 36 000 сотрудников могут быть отправлены в отпуск без сохранения заработной платы в связи с резким падением спроса на пассажирские авиаперевозки в условиях пандемии. К началу сентября United пересмотрела эти планы, сообщив, что под сокращения попадут всего около 16 000 сотрудников, включая 2800 пилотов.

"Наши сотрудники понимали, что для защиты рабочих мест пилотов нам необходимо одобрить это соглашение", - сказал Тодд Инслер, председатель главного исполнительного совета ALPA, который представляет интересы пилотов United.

Американские авиакомпании получили от федерального правительства $25 млрд помощи для покрытия расходов на оплату труда сотрудников в рамках масштабной программы поддержки экономики, одобренной властями США в марте. Одним из условий получения помощи было то, что компании не будут принудительно увольнять людей.

Срок действия помощи и, соответственно, привязанных к ней условий истекает в этом месяце, и десятки тысяч работников окажутся под угрозой увольнения, несмотря на призывы представителей отрасли и некоторых законодателей продлить программу до марта следующего года, пишет The Wall Street Journal.