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United Airlines собралась сократить более 16 тыс. сотрудников

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - United Airlines Holdings сообщила в среду о планах сократить более 16 тысяч сотрудников со следующего месяца в связи с резким падением спроса на пассажирские авиаперевозки в условиях пандемии коронавируса.

Таким образом, сокращения затронут почти 17% штата авиакомпании (по состоянию на конец 2019 года). Однако это меньше, чем было объявлено в июле, когда United предупредила, что под угрозой увольнения находятся 36 тыс. человек. В последние месяцы тысячи сотрудников добровольно вышли на пенсию или продлили отпуска.

"Пандемия оказала на нас большее влияние и продлилась дольше, чем предсказывали эксперты. В условиях, когда спрос на поездки настолько низкий, United не может продолжать работать со штатным расписанием, которое значительно превосходит наш график полетов", - говорится в письме сотрудникам авиакомпании, которое приводит телеканал CNBC.

Как сообщается, United в настоящее время рассылает уведомления о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы. В общей сложности под сокращения попадут 16 370 сотрудников, включая 6 920 бортпроводников, 2 850 пилотов, 2 260 работников аэропортов и 2 060 членов обслуживающего персонала.

Большая часть сотрудников покинут компанию с 1 октября – после завершения срока действия программы государственной помощи, одним из условий которой было сохранение рабочих мест.

На прошлой неделе крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group объявила, что со следующего месяца сократит 19 тыс. сотрудников.

Американские авиакомпании получили от федеральных властей $25 млрд помощи для покрытия их расходов на оплату труда сотрудников в рамках масштабной программы поддержки экономики, одобренной властями США в марте текущего года. Одним из условий получения помощи было сохранение авиакомпаниями определенной доли маршрутов, которое обеспечивало бы, что ни один город не будет полностью отрезан от авиаперевозок. Компаниям также было запрещено сокращать персонал или размер зарплат.

Срок действия помощи и, соответственно, привязанных к ней условий истекает в конце сентября. Как авиакомпании, так и профсоюзы настаивают на продлении программы. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что администрация рассматривает возможность дополнительной поддержки авиационной отрасли, не уточнив подробностей, пишет The Wall Street Journal.

United Airlines США

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