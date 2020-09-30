Армения распространила кадры уничтожения колонны с боеприпасами ВС Азербайджана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в течение минувшей ночи уничтожило колонну с боеприпасами ВС Азербайджана.

Соответствующие кадры распространила в ночь на среду пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На кадрах восточное направление. Видно поражение колонны машин противника с боеприпасами. Армия обороны Арцаха продолжает уверенно уничтожать военных и боевую технику азербайджанской армии. На следующих кадрах - блестящая операция по уничтожению сразу всего подразделения", - написала Степанян в фейсбуке.

Кроме того, специализированный сайт военной информации Banak.info сообщил, что на рассвете над Степанакертом сбиты два азербайджанских беспилотника Harop.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.