Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Армения распространила кадры уничтожения колонны с боеприпасами ВС Азербайджана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в течение минувшей ночи уничтожило колонну с боеприпасами ВС Азербайджана.

Соответствующие кадры распространила в ночь на среду пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На кадрах восточное направление. Видно поражение колонны машин противника с боеприпасами. Армия обороны Арцаха продолжает уверенно уничтожать военных и боевую технику азербайджанской армии. На следующих кадрах - блестящая операция по уничтожению сразу всего подразделения", - написала Степанян в фейсбуке.

Кроме того, специализированный сайт военной информации Banak.info сообщил, что на рассвете над Степанакертом сбиты два азербайджанских беспилотника Harop.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.

Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения

Новости

В США рассекретили оценки разведки РФ по дискредитации Трампа в 2016 году

Microsoft заметил, что большинство хакерских атак провели РФ, Иран и КНР

Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии

Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии

Россиянин Никулин приговорен в США к семи годам тюрьмы за хакерство

СБ ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боевых действий

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военной техники ВС Армении

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

За пять лет операции в Сирии ликвидировали более 133 тыс. боевиков

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана

Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');