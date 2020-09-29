В Степанакерте заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) за день уничтожила большое количество военной техники и живой силы ВС Азербайджана, заявил замминистра обороны НКР Артур Саркисян.

"Уничтожено 17 танков, четыре бронетранспортера, три единицы инженерно-технической бронетехники, 13 беспилотников, более 500 военнослужащих", - сказал Саркисян на брифинге во вторник.

По его словам, с армянской стороны также есть потери как в технике, так и живой силе.

Саркисян отметил, что бои в настоящее время продолжаются.

"Наступательные действия противника сегодня по всем направлениям провалились, с нашей стороны восстановлены потерянные ранее ряд позиций в северном и южном направлениях", - заявил он.

В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что, в общей сложности, с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих, 1,9 тыс. раненых. По его утверждению, армянскими силами уничтожено 137 азербайджанских танка, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет (Ан-2).

Азербайджанская сторона не приводила во вторник данные по своим потерям, однако ранее неоднократно опровергала информацию Еревана по этому поводу.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.