Азербайджан сообщил об артобстреле города Тертер в Карабахе

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Обстрел города Тертер из артиллерийских орудий начался в среду утром с армянской стороны в зоне карабахского конфликта, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Обстрел города Тертер начался 30 сентября с восьми утра. По первичным данным гражданской инфраструктуре нанесен ущерб, есть раненые", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе идет активная артиллерийская перестрелка.

Она подтвердила, что ночью в небе Степанакерта были сбиты два беспилотника.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.