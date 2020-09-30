Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха - ИФ). Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.

По его словам, варианты обсуждаются, и решения будут приниматься "в зависимости от некоторых факторов".

Пашинян также заявил, что Армения пока не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.

"Обращение в ОДКБ - политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры - другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны", - отметил премьер.

По его словам, Армения всеми методами обеспечит свою безопасность. "С ОДКБ или без ОДКБ - это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все возможности обеспечения нашей безопасности в зависимости от ситуации и общего политического контекста", - сказал он.

В то же время Пашинян заявил, что Армения готова принять заседание межправсовета ЕАЭС в Ереване в начале октября.

"Мы готовы принять заседание у себя. Ничего не изменилось", - сказал он. Ранее планировалось провести заседание межправсовета ЕАЭС в Ереване 8-9 октября.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.