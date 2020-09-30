Нагорный Карабах сообщил о гибели 104 своих военных с начала боев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о гибели в боях еще 23 военнослужащих в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии НКР.

При этом Армянская сторона сообщила еще о 23 погибших военнослужащих в боях с ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта в среду. С 27 сентября в боевых действиях погибли 107 армянских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республикусо стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.