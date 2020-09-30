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Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине

Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан располагает достаточным силами для самостоятельного достижения своих целей в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу; он также сравнил ситуацию в Карабахе с событиями на Украине и в Грузии.

"У Азербайджана достаточно сил для освобождения земель от оккупации", - приводит в среду агентство "Анадолу" слова министра. Однако, по его словам, при необходимости Турция окажет поддержку Азербайджану в любое время и в любом месте.

Чавушоглу также указал, что Азербайджан в своих действиях прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения. "Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям на Украине и в Грузии", - добавил министр.

Его слова прозвучали вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег турецкую сторону от необдуманных заявлений, которые обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября объявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Мевлют Чавушоглу Турция Азербайджан Нагорный Карабах Украина Грузия

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