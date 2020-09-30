Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В США в возрасте 54 лет умер Тимоти Рэй Браун - первый человек в мире, который сумел полностью излечиться от ВИЧ-инфекции.

Он умер 20 сентября от рецидива лейкемии после пяти месяцев борьбы, написал в фейсбуке его друг Тим Хэффген.

У Брауна нашли ВИЧ в 1995 году, в период, когда он жил в Берлине. Поэтому в СМИ его называли "берлинским пациентом".

В 2007 году у него диагностировали острый миелобластный лейкоз. Это заболевание лечили, пересадив ему стволовые клетки спинного мозга от донора с редкой мутацией одного из генов, которая защищала его от ВИЧ.

После пересадки Браун полностью излечился от ВИЧ, ему больше не требовалась соответствующая терапия и до конца жизни вирус больше не выявляли у него в крови. О его излечении было объявлено в 2011 году, через 3,5 года после трансплантации.

Однако онкологическое заболевание к нему вернулось в 2020 году.

Пересадка стволовых клеток костного мозга с той же мутацией спасла жизнь еще одному вич-инфицированному пациенту. Весной 2020 года врачи подтвердили, что 40-летний Адам Кастильехо из Лондона полностью излечился от ВИЧ.

США Германия Берлин Тимоти Рэй Браун Адам Кастильехо Лондон

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Ученые узнали, что COVID-19 опаснее для носителей генов неандертальцев

Пандемия коронавируса

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия
Экономический кризис

Disney уволит в США 28 тысяч сотрудников парков развлечений

Disney уволит в США 28 тысяч сотрудников парков развлечений

В Индии гибель девушки после изнасилования спровоцировала протесты

В Индии гибель девушки после изнасилования спровоцировала протесты

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Истребитель разбился после столкновения с самолетом-заправщиком в США

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине

Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине

Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко

Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Макрон счел необдуманными и опасными заявления Турции по Карабаху

Макрон счел необдуманными и опасными заявления Турции по Карабаху
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');