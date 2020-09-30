Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В США в возрасте 54 лет умер Тимоти Рэй Браун - первый человек в мире, который сумел полностью излечиться от ВИЧ-инфекции.

Он умер 20 сентября от рецидива лейкемии после пяти месяцев борьбы, написал в фейсбуке его друг Тим Хэффген.

У Брауна нашли ВИЧ в 1995 году, в период, когда он жил в Берлине. Поэтому в СМИ его называли "берлинским пациентом".

В 2007 году у него диагностировали острый миелобластный лейкоз. Это заболевание лечили, пересадив ему стволовые клетки спинного мозга от донора с редкой мутацией одного из генов, которая защищала его от ВИЧ.

После пересадки Браун полностью излечился от ВИЧ, ему больше не требовалась соответствующая терапия и до конца жизни вирус больше не выявляли у него в крови. О его излечении было объявлено в 2011 году, через 3,5 года после трансплантации.

Однако онкологическое заболевание к нему вернулось в 2020 году.

Пересадка стволовых клеток костного мозга с той же мутацией спасла жизнь еще одному вич-инфицированному пациенту. Весной 2020 года врачи подтвердили, что 40-летний Адам Кастильехо из Лондона полностью излечился от ВИЧ.