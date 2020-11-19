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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
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Рецидивиста будут судить за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственного органы в Алтайском крае завершили расследование дела местного жителя, обвиняемого в заражении ВИЧ-инфекцией 15-летней девочки, сообщает в четверг пресс-центр регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в начале января 2020 года 32-летний мужчина, зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения со школьницей и заразил ее. Свою вину он изначально отрицал, но следствие собрало доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз и показаниями девушки.

В управлении СКР отметили, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Алтайский край

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