Рецидивиста будут судить за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственного органы в Алтайском крае завершили расследование дела местного жителя, обвиняемого в заражении ВИЧ-инфекцией 15-летней девочки, сообщает в четверг пресс-центр регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в начале января 2020 года 32-летний мужчина, зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения со школьницей и заразил ее. Свою вину он изначально отрицал, но следствие собрало доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз и показаниями девушки.

В управлении СКР отметили, что ранее мужчина был неоднократно судим.