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Цены на нефть стабилизировались после скачка в среду

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в четверг после скачка днем ранее на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд. За истекший месяц Brent, как и WTI, подешевели, что было отмечено впервые с апреля.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,09%), до $42,34 за баррель. За торги среды Brent подорожала на $0,74 (1,8%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,1%), до $40,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,93 (2,4%).

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах в отдельных странах.

"Спрос на нефть остается стабильным, существенно ниже, чем в 2019 году, - сказал Bloomberg главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Джеффри Хейли. - Таким образом, не стоит ждать, что в этих условиях цены на нефть будут расти".

"Опасения насчет падения спроса в Европе из-за новых карантинных мер негативно сказываются на настрое рынка", - добавил он.

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.

"Данные Минэнерго неожиданно показали сокращение запасов нефти, однако трейдерам стоит обратить внимание на рост запасов на терминале в Кушинге", где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Баланс рисков для нефтяного рынка склоняется в сторону понижения, с учетом новой волны коронавируса, которая может повлиять на спрос, говорит Захир.

"Добавьте к этому рост предложения с учетом притока новых объемов ливийской нефти на мировой рынок", - передает слова эксперта MarketWatch.

Brent WTI США Минэнерго коронавирус

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