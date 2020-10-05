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Эр-Рияд заложил в трехлетний бюджет цену нефти в $50 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Саудовской Аравии при формировании бюджета на ближайшие три года исходит из цены нефти в районе $50 за баррель, сообщили аналитики Goldman Sachs, изучившие финансовый план.

Экономический кризис

"Используя наши собственные оценки распределения госдоходов, мы подсчитали, что данные, представленные в проекте бюджета, основаны на средней цене нефти около $50 за баррель в период с 2020 по 2023 годы", - заявил лондонский аналитик банка Фарук Сусса.

Королевство, как правило, придерживается достаточно консервативного взгляда на цены на нефть при составлении бюджета и не разглашает свои предположения относительно их уровня, отмечает Bloomberg.

Котировки декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник растут на 3,4% - до $40,58 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднимается на 3,8% - до $38,47 за баррель.

Таким образом, саудовский Минфин предполагает повышение стоимости примерно на четверть с текущих уровней. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы бюджет страны был сбалансированным. По оценкам Международного валютного фонда, для этого котировки должны составлять не менее $66 за баррель. До начала пандемии цены на нефть находились в районе $65 за баррель.

Расчеты Goldman Sachs практически совпали с данными каирского инвестиционного банка EFG Hermes, который ранее заявил о том, что Саудовская Аравия исходит в своем бюджете из стоимости нефти в $50-55 за баррель.

При этом аналитики Goldman Sachs более оптимистично оценивают перспективы нефтяного рынка и прогнозируют повышение цены Brent до $65 за баррель к концу 2021 года.

На прошлой неделе официальные представители Саудовской Аравии заявляли о том, что дефицит бюджета страны сократится до 5,1% ВВП в следующем году по сравнению с 12% в 2020 году за счет снижения расходов.

Хроника 27 января – 05 октября 2020 годаЭкономический кризис
Brent WTI Goldman Sachs Саудовская Аравия

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