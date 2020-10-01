Власти Армении заявили о еще двух сбитых самолетах противника

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили еще два азербайджанских самолета.

Об одном из самолетов написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Позднее представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян заявил о еще одном сбитом азербайджанском самолете.

"Сбит еще один, третий за сегодня самолет Азербайджана", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее в четверг также сообщалось, что армия обороны Карабаха сбила один вертолет Азербайджана, который упал на территории Ирана. После этого в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщали об еще одном сбитом вертолете и об одном самолете.

Минобороны Азербайджана со своей стороны не подтверждало сообщения армянской стороны об уничтожении азербайджанского военного вертолета в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.