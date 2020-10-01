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В Карабахе сообщили о сбитых самолете и вертолете противника

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в четверг сбили еще один азербайджанский вертолет и один самолет, сообщает Минобороны НКР.

"В южном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения подразделения ПВО Армии обороны Нагорного Карабаха сбили один самолет и один вертолет. Вертолет упал на контролируемую Армией обороны территорию", - сообщает пресс-служба Минобороны Карабаха.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Карабаха сбила один вертолет Азербайджана, который упал на территории Ирана. В Азербайджане эту информацию опровергли.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о "контрнаступлении" в ответ на обстрел со стороны Армении.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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