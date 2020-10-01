Дания разрешила эксплуатацию Nord Stream 2 на своем континентальном шельфе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Датское энергетическое агентство выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании, говорится в сообщении регулятора.

Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подала 18 ноября 2019 года, напоминает ДЭА.

ДЭА в своем разрешении выдвинула рад условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан и сертифицирован.

Условия в разрешении на строительство от 30 октября 2019 года сохранены в той мере, в какой они еще не выполнены или являются актуальными на этапе эксплуатации, отмечает регулятор.

В Nord Stream 2 AG отметили, что разрешение определяет ряд условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и в течение всего периода его эксплуатации.

"В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию", - пояснили в проектной компании.

"Мы продолжаем рассматривать различные варианты возобновления укладки газопровода в Дании и сообщим о наших планах своевременно", - добавили в компании.

Строительство магистрали "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявляли в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". В Кремле также заверяли, что санкции США не остановят "Северный поток-2". На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км.