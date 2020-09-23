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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.

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"Напоминаем членам, что никакого страхового покрытия для судов, участвующих в деятельности, являющейся незаконной или подвергающей клуб риску нарушения санкций, не будет. Ввиду прямой угрозы санкций со стороны CAATSA и PEESA (формулировки американских санкций - ИФ) клуб не будет покрывать какую-либо деятельность, связанную с проектами строительства Nord Stream 2 или Turk Stream", - говорится в тексте на сайте клубов взаимного морского страхования.

Строительство магистрали "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, уже принятый в Сенате, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В том числе проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Северный поток 2 Nord Stream 2

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