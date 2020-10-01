Машина с журналистами AFP попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перевозивший журналистов Agence France-Presse (AFP) автомобиль попал под обстрел c азербайджанской стороны, есть раненые, сообщает информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Вооруженные силы Азербайджана целились также в автомобиль, который перевозил журналистов международного новостного агентства AFP, находящихся в Арцахе с журналистской миссией", - сообщает информационный штаб Карабаха.

По их данным, есть тяжело раненые, жертв нет. Между тем в штабе не уточняют количество журналистов и место обстрела.

Ранее в четверг сообщалось о том, что журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни.

Журналист французского издания Le Monde находится в тяжелом состоянии, написал в своем телеграм-канале находящийся в Карабахе специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума. Второй журналист Le Monde находится в операционной в Мартуни.

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил "Интерфаксу", что под Мартуни попал под обстрел его заместитель Дмитрий Еловский. "Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище", - сказал Дзядко, отметив, что Еловский работает без съемочной группы.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что около 200 иностранных журналистов, представляющих более 50 иностранных СМИ, аккредитовались для освещения событий в зоне карабахского конфликта. "Большая их часть уже прибыла в Армению и Арцах", - написала Нагдалян в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.