Давление на МКС опустилось чуть ниже нормы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Атмосферное давление на Международной космической станции составляет 731 мм ртутного столба, это ниже нормы, сообщил с борта МКС космонавт Анатолий Иванишин. Его переговоры с ЦУПом транслирует NASA.

Экипаж станции пока не сумел найти точное место утечки воздуха, они проведут повторное обследование модуля "Звезда" и в поисках будут заново отсоединять внутренние панели.

"Нам надо искать везде, в том числе в тех местах, которые мы уже смотрели" - сказал Иванишин.

В ЦУПе сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к модулю "Звезда". Наземные специалисты также рекомендовали космонавтам "следить за своим самочувствием" в ходе работ в модуле.

Накануне пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что экипаж станции сузил зону поиска точного места утечки воздуха до переходного отсека модуля "Звезда" в российском сегменте. Дыру искали ультразвуковым прибором.

Служебный модуль с точки зрения конструкции состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны (переходный, рабочий и промежуточная камера).

"Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме", - отметили в госкорпорации.

О последней утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда "Роскосмос" сообщил, что в двух модулях российского сегмента и на "Прогрессе" утечки не нашли, американские астронавты перебрались в российский модуль "Звезда" для проверки их сегмента.

29 сентября "Роскосмос" рассказал, что источник утечки был локализован в рабочем отсеке служебного модуля "Звезды", но конкретное место космонавты на тот момент так и не нашли.

Это не первый случай падения давления на станции. В 2004 году оно опускалось до 720 мм ртутного столба.

На МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.