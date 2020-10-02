ЦУП решил закрыть на три дня отсек модуля на МКС с утечкой

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Переходной отсек российского модуля "Звезда", в котором происходит утечка воздуха закроют на трое суток, сообщили в пятницу в Центре управления полетами.

"Мы будем ПРК (переходную камеру - ИФ) опять закрывать на трое суток", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с МКС, которые транслирует NASA.

Во вторник "Роскосмос" сообщил, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле "Звезда". В среду экипажу удалось сузить зону поиска утечки до переходного отсека модуля. Как пояснили в госкорпорации, конструктивно служебный модуль состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны (переходный, рабочий и промежуточная камера).

Накануне космонавт Анатолий Иванишин, находящийся в данный момент на станции, сообщил, что экипажу МКС предстоит повторно обследовать отсек в поисках утечки. Для этого понадобится вновь снимать внутренние панели в модуле.

По данным Иванишина, атмосферное давление на станции опустилось до значений ниже нормы - 731 мм ртутного столба.

Наземные специалисты рекомендовали космонавтам "следить за своим самочувствием" в ходе работ в модуле.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что сложившаяся ситуация "не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме".

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU -