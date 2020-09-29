Утечку воздуха на МКС нашли в научном модуле российского сегмента

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выявленная в августе утечка воздуха на МКС, как оказалось, происходит в российском сегменте, в служебном модуле "Звезда", где находится научная аппаратура, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Утечку там оценили как незначительную и неопасную для экипажа.

Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля, после этого космонавты начали искать конкретное место. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.

"Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме. В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена", - заверили в "Роскосмосе".

Если утечка сохранится надолго, на МКС отправят дополнительную партию кислорода, пообещал в эфире "России 24" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Ситуацию он охарактеризовал как "нормативную утечку".

В NASA также ситуацию не считают опасной для станции, сообщал Bloomberg.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда экипаж станции изолировался в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте.

Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что утечка незначительна и еле уловима приборами. Он допустил, что причиной мог стать удар микрометеорита.