Ученые сочли Трампа главным источником дезинформации о коронавирусе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп является главным источником искаженной информации о средствах лечения коронавируса COVID-19 в мире, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования Корнеллского университета.

Группа ученых из того университета провела исследование на основе 38 млн статей, опубликованных на английском языке во всем мире между 1 января и 26 мая 2020 года. Более 522,4 тыс. из этих публикаций были признаны порождающими или усиливающими дезинформацию по пандемии.

Так, по данным авторов исследования, более половины - 295,3 тыс. таких публикаций - так или иначе были связаны с комментариями президента Трампа о "чудодейственных лекарствах" против коронавируса.

В частности, к росту числа таких статей привел брифинг Трампа 24 апреля, на котором он высказал мысль о возможности применения внутрь дезинфицирующих средств для лечения коронавируса.

Похожее увеличение числа новостных заметок, дезинформирующих общественность на предмет пандемии коронавируса, были вызваны заявлениями президента США об эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Помимо "волшебных лекарств" группа выделила еще 10 тем, которые породили дезинформацию по теме COVID-29 - от теорий заговора до мыслей о том, что вирус является биологическим оружием Китая.

По словам ведущего автора исследования Сары Эванеги, "в случае, если люди прислушиваются к ненаучным и необоснованным заявлениям об этом заболевании, они с меньшей вероятностью будут изучать официальные рекомендации и, таким образом, будут создавать угрозу распространения вируса".

База данных, которую использовал Корнеллский университет, охватывает публикации в таких странах, как США, Великобритания, Индия, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и ряд африканских и азиатских стран.

Исследование Корнеллского университета получила частичное финансирование от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Заявления Трампа о методах лечения коронавируса

Трамп ранее в этом году неоднократно заявлял об эффективности гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19. В начале вспышки пандемии он рассказал, что сам начал принимать данный препарат, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса.

Трамп также заявлял, что, поскольку дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуты, его можно убить, например, инъекцией такого средства или каким-то еще способом употребления внутрь. Он также предлагал рассмотреть в качестве лечения свет и тепло.

Позднее медики раскритиковали такую идею американского лидера, а сам Трамп сказал, что выдвигал эти предложения с сарказмом.