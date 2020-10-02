Во Франции ускорилось распространение коронавируса

За минувшие сутки в стране выявлено почти 14 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Во Франции продолжается увеличение ежесуточного прироста случаев коронавируса - за 24 часа зафиксировали 13 970 новых заражений, сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

По данным издания, это на 9% выше предыдущего показателя - в среду в стране диагностировали 12 845 заражений коронавирусом.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировано еще 63 смерти от COVID-19.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что в Париже могут ввести режим "повышенной готовности" и закрыть с понедельника все бары и рестораны в случае, если за предстоящие выходные ситуация не изменится в лучшую сторону.

"Нам нужно несколько дней, чтобы подтвердить тенденцию (к ускорению распространения вируса - ИФ), но если она подтвердится, у нас не будет иного выбора, кроме как ввести режим максимальной готовности с понедельника", - цитируют западные СМИ слова Верана.

"Это подразумевает, что люди в Париже и окрестностях должны будут существенно ограничить социальное взаимодействие: больше никаких семейных собраний, никаких вечеров вне дома и полное закрытие баров", - добавил он.

Согласно данным служб здравоохранения, на 100 тыс. жителей Парижа приходится 259,6 случаев заражения COVID-19, в то время как пороговый показатель составляет 250.

Кроме того, по словам Верана, 30-35% больничных коек в палатах интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом, что также превышает предельный уровень в 30%.

Министр отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой режим повышенной готовности на следующей неделе могут ввести в городах Лилль, Лион, Гренобль, Тулуза и Сент-Этьен.

По данным СМИ, власти страны заявили, что предпримут любые необходимые меры для того, чтобы избежать очередного введения режима чрезвычайной ситуации, в связи с которым в стране вновь вступит в силу общенациональный карантин.

В то же время глава минздрава отметил, что в связи с сообщениями жителей Марселя о негативном воздействии карантина на условия жизни, в городе можно ослабить ограничения.

28 сентября в Париже и еще более чем десяти городах Франции начали действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, вступил в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки. Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех районах, где угроза распространения коронавируса особенно высока. Среди них - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

С начала пандемии коронавируса во Франции диагностировали более 577,5 тыс. случаев заражения, число смертей от коронавируса превышает 32 тыс.