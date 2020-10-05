В Париже ужесточат ограничительные меры против коронавируса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Префект полиции Парижа Дидье Лальман объявил о возвращении в связи с обострением пандемии COVID-19 к ряду строгих ограничительных мер, которые уже применялись во французской столице.

Ужесточение антивирусного режима вводится в Париже и департаментах его "малой короны" (О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн) со вторника на предварительный срок 15 дней с возможностью дальнейшего пересмотра, сообщил префект на пресс-конференции в понедельник.

Бары будут закрыты. Ресторанам разрешено работать в обычные часы, но по более строгому санитарному протоколу. Все подробности этого протокола будут объявлены чуть позже, тем временем французские СМИ сообщают, что за одним столом должно находиться не более шести клиентов при дистанции между ними не меньше 1,5 м.

Продажа алкоголя на вынос, распитие его в общественных местах и громкая музыка на улицах запрещены с 22:00, чтобы избежать скопления людей.

Закрываются танцевальные и игровые клубы. Все виды ярмарок, конгрессы разного рода, цирки и профессиональные салоны также пока запрещены.

Прекращается ряд видов спортивной деятельности, закрываются спортивные и фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны, кроме школьных уроков физкультуры.

Все спортивные объекты под открытым небом могут продолжать работу при условии, что они собирают не более 1 тыс. человек при соблюдении заполняемости в 50% от их максимальной вместимости.

Лальман сообщил, что продлеваются ограничения на собрания людей: организованные мероприятия не могут собирать больше 1 тыс. человек, в общественных местах не допускаются встречи более 10 человек.

Скопления людей в силу профессии, например, на стройках, допускаются. Очереди в торговые точки и учреждения также не расцениваются как собрания.

Рынки остаются открытыми. Учреждения культуры, театры, кинозалы, музеи смогут продолжать работу при соблюдении введенных по случаю пандемии COVID-19 ограничительных правил. Общественный транспорт продолжит обслуживать населения.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго, участвовавшая в пресс-конференции вместе с префектом, заявила: "Санитарный кризис принес чрезвычайно тяжелые последствия, (...) мы являемся городом, очень зависимым от международных обменов". По ее словам, эпидемия привела к "сильно ухудшившейся экономической ситуации".

Идальго пообещала, что парижская мэрия сделает все возможное, чтобы избежать закрытия предприятий и увольнений. Мэр выразила надежду, что через 15 дней ситуация, возможно, улучшится. Она также пообещала помогать тому, чтобы "социальная, культурная, демократическая жизнь" в Париже продолжалась.