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ЕС считает Минскую группу единственным путем решения карабахского конфликта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза согласны, что проблему Нагорного Карабаха необходимо решать только через Минскую группу ОБСЕ, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы считаем, что Минская группа ОБСЕ (сопредседатели: РФ, США, Франция - ИФ) - это единственный вариант решения проблемы", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и из числа мирного населения.

Азербайджанская сторона утверждает, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

По данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии. Сведения об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока также есть у Франции и России.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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ЕС Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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