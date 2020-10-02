Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

В санкционный список войдут около 40 человек

Саммит ЕС в Брюсселе, Бельгия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза договорились по санкционному списку за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии.

"Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали", - сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза.

Он уточнил, что в санкционный список войдут около 40 человек, но не стал называть имена.

По словам Мишеля, санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

Ранее в сентябре страны ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии. Тогда камнем преткновения стала позиция Кипра, который требовал наряду с Белоруссией наложить санкции и на Турцию за ее буровые работы в восточном Средиземноморье.

В Белоруссии второй месяц продолжаются протесты против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

Акции протеста в белорусских городах жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием спецсредств - резиновых пуль, светошумовых гранат. От участников акций поступали многочисленные жалобы на избиения при задержаниях и в изоляторах временного содержания.

Новость дополняется