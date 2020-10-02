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Песков заявил, что ЕС потерял бы контакт с Белоруссией в случае санкций против Лукашенко

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Попадание президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционные списки Евросоюза лишило бы ЕС контактов с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно, означало бы исключение возможности любых контактов с этой страной. Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе, в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны", - сказал Песков в пятницу журналистам.

По его оценке, отсутствие Лукашенко в санкционных списках ЕС является, скорее позитивным сигналом. "Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это скорее проявление слабости, чем силы", - заявил Песков.

Минувшей ночью председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств 27 стран ЕС смогли договориться о санкционном списке за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии. Он не уточнил, кто именно войдёт в санкционный список, но сказал, что Лукашенко в нем нет и в нем будет около 40 человек.

Дмитрий Песков ЕС Белоруссия Александр Лукашенко

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