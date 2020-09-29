Лондон ввел санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщает британский МИД.

Также под санкции попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Белоруссии.

В Белоруссии уже полтора месяца проходят акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, но оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

На заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 сентября предполагалось принять окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных граждан. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам не удалось прийти к согласию по этому вопросу, поэтому его рассмотрят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.

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