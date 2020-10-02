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Военные НКР не увидели тенденций к перемирию в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не видит тенденций для прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге в пятницу замглавы оборонного ведомства НКР Артур Саркисян.

"Тенденций к перемирию сейчас нет", - сказал он. По его словам, в минувшую ночь азербайджанская сторона использовала беспрецедентное количество личного состава и военной техники в боевых действиях на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

"Использованы самолеты, артиллерия, РСЗО (реактивные системы залпового огня - ИФ), вертолеты, танковые войска, подразделения специального назначения. Их замысел прорвать нашу оборону в северном и южном направлениях. С нашей стороны все задачи по отражению наступления и уничтожению противника выполнены блестяще", - отметил Саркисян.

Он также заявил, что, понеся потери, противник стал обстреливать в Нагорном Карабахе гражданские инфраструктуры и города.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Рухани в минувшую среду, 30 сентября, заявил о вмешательстве Турции в карабахский конфликт. Со своей стороны Минобороны Турции опровергает информацию об использовании турецких самолетов и беспилотников в боях в Карабахе. Участие Турции в карабахском конфликте также отрицает Азербайджан.

Президенты РФ, США и Франции накануне, 1 октября, призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявление было опубликовано на сайте Кремля.

В нем подчеркивается, что президенты трех держав, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".

Хроника 27 сентября – 02 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Артур Саркисян НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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