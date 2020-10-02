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Азербайджан заявил о планах Армении отправить женщин на фронт

Азербайджан заявил о планах Армении отправить женщин на фронт
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армянская армия в связи с недостатком личного состава формирует женский батальон для отправки в зону боевых действий, заявил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

"По имеющимся данным, противник, понесший большие потери в результате ожесточенных боев в последние дни, испытывает серьезную нехватку личного состава. Причиной этого, наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать", - сказал Даргяхлы.

По его словам, министерством обороны Армении уже сформирован женский батальон, который в настоящее время укомплектовывается личным составом.

Ранее в пятницу министерство обороны Азербайджана сообщило, что его военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе, боевые действия велись ночью и утром.

В свою очередь информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщил о потерях Азербайджана с с начала конфликта 27 сентября до 1 октября. Отмечается, что ВС Азербайджана потеряли убитыми 1 280 военнослужащих, было ранено 2 700 солдат, уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы "ТОС", две системы "Смерч", четыре самолета.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ведомство объявило о "контрнаступательной операции" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан напал на НКР.

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Хроника 27 сентября – 02 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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