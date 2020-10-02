Журналисты вновь попали под обстрел в Нагорном Карабахе
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли в пятницу гражданский микроавтобус с журналистами, сообщает в пятницу информцентр Карабаха.
О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.
В четверг журналисты Le Monde были ранены при обстреле с азербайджанской стороны, когда находились в мэрии города Мартуни в Нагорном Карабахе. Помимо них, получил ранение журналист армянских интернет-изданий 24News, Civinet и оператор телеканала "Армения", сообщал ранее армянский единый информационный центр.