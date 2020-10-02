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Журналисты вновь попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли в пятницу гражданский микроавтобус с журналистами, сообщает в пятницу информцентр Карабаха.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

В четверг журналисты Le Monde были ранены при обстреле с азербайджанской стороны, когда находились в мэрии города Мартуни в Нагорном Карабахе. Помимо них, получил ранение журналист армянских интернет-изданий 24News, Civinet и оператор телеканала "Армения", сообщал ранее армянский единый информационный центр.

Азербайджан Нагорный Карабах

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