Коронавирусом переболели больше 19 тыс. сотрудников Amazon

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com сообщил, что у 19 816 его сотрудников тесты на коронавирус дали положительный результат, и это меньше, чем ожидалось. Всего в США в компании работает больше 1,3 человек. Это первый случай, когда такой крупный работодатель в стране предоставил подобные данные.

С учетом уровня заболеваемости в целом по стране Amazon ожидал получить 33 952 положительных тестов.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 100 000 человек в стране приходится около 2 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По подсчетам The Wall Street Journal, уровень заболеваемости в Amazon составил около 1442 случаев на 100 000 сотрудников.

В начале пандемии сотрудники Amazon критиковали компанию за реакцию на коронавирус и даже бастовали, требуя временного закрытия объектов, где люди заражались. Недовольные говорили, что Amazon не спешил сообщать о положительных результатах тестов на коронавирус у сотрудников.

Компания несколько месяцев назад начала строить собственные лаборатории для анализа образцов на коронавирус. С марта были протестированы тысячи ее сотрудников. К ноябрю ритейлер обещал проводить по 50 000 тестов ежедневно.

Amazon призвал другие корпорации предоставлять подобную информацию - шаг, который предприняли очень немногие компании, даже с учетом, что некоторые из них набрали новых сотрудников, чтобы удовлетворить резко возросший спрос в начале пандемии.

"Эта информация имела бы большее влияние, если бы ее можно было сравнить с аналогичными данными от других крупных работодателей, - сообщил Amazon в своем блоге. - Широкий доступ к данным позволил бы нам оценить достигнутый прогресс и обменяться передовым опытом между предприятиями и отраслями".

Компания отметила, что не существует никаких стандартов отчетности, обмена данными или даже поиска сопоставимой информации от других крупных работодателей о случаях заражения или карантинных мерах.

Amazon сообщил, что нанял несколько десятков лаборантов и собрал команду исследователей, программистов и других специалистов, чтобы сосредоточиться на тестировании. В правила работы складов компания внесла более 150 процедурных изменений в работу своих складов, включая измерение температуры и барьеры, а также раздала более 100 млн медицинских масок. Социальное дистанцирование на складах позволило снизить риск передачи инфекций, считают в сети.

Несмотря на то, что Amazon с гордостью говорит о предпринятых мерах безопасности, высказывания компании часто противоречат жалобам некоторых сотрудников, которые продолжали говорить о том, что она не обеспечивает их, а ее политика недостаточно прозрачна.

Работники, опрошенные Wall Street Journal, сообщили, что им по-прежнему трудно соблюдать социальную дистанцию на объектах, так как некоторые задачи требуют того, чтобы они находились близко друг к другу. Amazon перестала выплачивать дополнительную компенсацию работникам, которую предоставляла в начале пандемии.

"Признание компании в том, что почти 20 000 ее сотрудников были заражены коронавирусом, является неопровержимым доказательством того, что предприятия в США полностью не смогли защитить работников нашей страны, находящихся на передовой с пандемией", - заявил в четверг Марк Перроне, председатель рабочей группы United Food and Commercial Workers International.

Весной работники нескольких складов компании вышли на улицы Нью-Йорка и Чикаго. Amazon уволила, по меньшей мере, трех сотрудников, которые высказывались об условиях труда во время пандемии. Компания заявила, что приняла меры после того, как сотрудники нарушили требования, хотя те считают, что предприятие пыталось заглушить критику.