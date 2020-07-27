Amazon создаст 1000 рабочих мест в Ирландии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon объявил, что планирует создать 1000 новых рабочих мест в Ирландии и открыть новый кампус в Дублине на фоне возросшего спроса на облачные сервисы.

Площадь нового кампуса в Дублине составит около 16 000 квадратных метров, он откроется в 2022 году, его будут использовать сотрудники Amazon Web Services.

Компании будут нужны специалисты в сфере безопасности и больших данных, инженерно-технический персонал, менеджеры программ и аккаунт-менеджеры. Компания также будет искать кандидатов на вакансии, связанные с техническим управлением, и на старшие руководящие должности в Amazon и облачном подразделении Amazon Web Services.

Создание новых рабочих мест позволит Amazon увеличить общее количество сотрудников, занятых на постоянной основе в Ирландии, до 5 000 человек в ближайшие два года.

"Мы видим резкое увеличение спроса на облачные сервисы в Ирландии и по всему миру, и мы будем рады взять еще 1000 высококвалифицированных работников, с тем чтобы помочь нашим клиентам в инновациях", - зааявил через пресс-службу глава Amazon Web Services в Ирландии Майк Беари.