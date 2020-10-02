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Киев собрался присоединиться к санкциям ЕС против руководства Белоруссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина".

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - сказал Кулеба.

Она подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помогать народу Белоруссии в этой сложной ситуации. Однако глава МИД отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Белоруссии угрожает украинской безопасности.

В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства, но вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

"Что касается экономического взаимодействия – мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже – мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба.

В то же время министр пояснил, что такая позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - отметил он.

Также, по словам Кулебы, Украина будет не уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.

Это означает, что украинский посол и в дальнейшем будет работать в Белоруссии.

Как сообщалось, совет ЕС утвердил в пятницу по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов. Данные ограничительные меры вводят запрет на въезд в Евросоюз и замораживание банковских активов.

На данном этапе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, в санкционный список решили не включать.

Украина ЕС Белоруссия

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