В НРК сообщили о новых обстрелах со стороны Азербайджана
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана подвергли новому ракетному обстрелу столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) город Степанакерт, сообщил пресс-секретарь Минобороны НКР Сурен Сарумян на брифинге.
"Противник продолжает нарушать все законы войны, обстреливая населенные пункты глубоко в тылу. Сегодня также был подвергнут ракетному обстрелу Степанакерт", - сказал он.
По его словам, причиненный ущерб, количество пострадавших уточняется.
Сарумян также отметил, что ожесточенные бои продолжаются в северном и южном направлениях фронта."Все наступательные действия противника активно пресекаются. Ему нанесены огромные потери в живой силе и технике", - сказал Сарумян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.