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Грузия опровергла слухи о движении через страну в Азербайджан боевиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили назвал ложью распространяемые в соцсетях слухи о том, что в сторону Азербайджана из Турции через грузинскую территорию якобы перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования.

Как он заявил на брифинге после заседания Совета национальной безопасности Грузии в субботу, подобные слухи распространяются для того, чтобы вызвать напряжение в регионе.

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"Хочу прокомментировать распространенную в социальных медиа дезинформацию, что якобы с территории Турции в направлении Азербайджана через территорию Грузии перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования. (...) Хочу подчеркнуть, что у этой информации нет никаких оснований, это ложь, направленная на то, чтобы вызвать эскалацию и напряжение в Грузии и в целом в регионе", - сказал Лилуашвили.

По словам главы СГБ, на заседании была рассмотрена сложившаяся в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе напряженная ситуация в регионе. Как он отметил, "мы также рассмотрели возможные сценарии развития событий и те риски, которые могут возникнуть в направлении безопасности".

По заявлению Лилуашвили, Служба государственной безопасности Грузии продолжает активные коммуникации с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.

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Грузия Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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