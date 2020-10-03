ФРГ "неизбежно" введет санкции за Навального при подтверждении выводов экспертов
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Санкций против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным избежать не удастся, если ОЗХО подтвердит выводы по этому делу, заявил в интервью порталу t-online глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердят, то тогда ЕС даст четкий ответ. Я в этом уверен", - сказал министр, подчеркнув, что
"В таком случае я убежден, что обойтись без санкций не удастся", - уточнил Маас.
Он отметил, что санкции будут адресными и соразмерными, однако нарушение Конвенции о запрещении химического оружия без ответа остаться не должно.
На вопрос, не могла бы ФРГ дать четкий ответ, прекратив участие в проекте "Северный поток - 2", Маас ответил, что в строительстве газопровода участвует свыше 100 европейских компаний, и более половины из них - немецкие. Многие европейские рабочие пострадали бы от замораживания строительства, омтетил Маас.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.