ФРГ "неизбежно" введет санкции за Навального при подтверждении выводов экспертов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Санкций против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным избежать не удастся, если ОЗХО подтвердит выводы по этому делу, заявил в интервью порталу t-online глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердят, то тогда ЕС даст четкий ответ. Я в этом уверен", - сказал министр, подчеркнув, что

"В таком случае я убежден, что обойтись без санкций не удастся", - уточнил Маас.

Он отметил, что санкции будут адресными и соразмерными, однако нарушение Конвенции о запрещении химического оружия без ответа остаться не должно.

На вопрос, не могла бы ФРГ дать четкий ответ, прекратив участие в проекте "Северный поток - 2", Маас ответил, что в строительстве газопровода участвует свыше 100 европейских компаний, и более половины из них - немецкие. Многие европейские рабочие пострадали бы от замораживания строительства, омтетил Маас.