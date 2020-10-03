Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 03.10В России 1 204 502+9 859В мире 34 582 601+302 904

ФРГ "неизбежно" введет санкции за Навального при подтверждении выводов экспертов

ФРГ "неизбежно" введет санкции за Навального при подтверждении выводов экспертов
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Санкций против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным избежать не удастся, если ОЗХО подтвердит выводы по этому делу, заявил в интервью порталу t-online глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердят, то тогда ЕС даст четкий ответ. Я в этом уверен", - сказал министр, подчеркнув, что

"В таком случае я убежден, что обойтись без санкций не удастся", - уточнил Маас.

Он отметил, что санкции будут адресными и соразмерными, однако нарушение Конвенции о запрещении химического оружия без ответа остаться не должно.

На вопрос, не могла бы ФРГ дать четкий ответ, прекратив участие в проекте "Северный поток - 2", Маас ответил, что в строительстве газопровода участвует свыше 100 европейских компаний, и более половины из них - немецкие. Многие европейские рабочие пострадали бы от замораживания строительства, омтетил Маас.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Хроника 20 августа – 03 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия Хайко Маас

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

МИД ФРГ отказал посольству России в доступе к Навальному

МИД ФРГ отказал посольству России в доступе к Навальному
Пандемия коронавируса

Посол ЕС счел невозможным открыть границы с Россией в ближайшее время

Трампа начали лечить от COVID-19 "многообещающим препаратом"

Трампа начали лечить от COVID-19 "многообещающим препаратом"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НРК сообщили о новых обстрелах со стороны Азербайджана

В Баку опровергли информацию о сбитых азербайджанских самолетах

Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября

Армения сообщила о сбитых самолетах ВС Азербайджана силами ПВО Карабаха

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Трампа на несколько дней направили в военно-медицинский центр

Трампа на несколько дней направили в военно-медицинский центр

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');