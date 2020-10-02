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ЕС вернется к инциденту с Навальным после ответа от ОЗХО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Саммит ЕС осудил нападение на российского оппозиционера Алексея Навального, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Со своей стороны я сообщила об отравлении Алексея Навального. Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и подчеркнул, что использование химического оружия - это серьезное нарушение законодательства. Мы сейчас ждем ответа ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ) и через две недели вернемся к этой теме в Европейском совете", - сказала Меркель журналистам по итогам саммита.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Ангела Меркель ЕС Алексей Навальный ОЗХО Германия

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