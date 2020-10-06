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В Госдуме выводы ОЗХО по Навальному назвали политически ангажированными

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Алексея Навального "Новичком", "ожидаемо политически ангажированными".

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"Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального", - сказал депутат.

Он напомнил, что все вопросы российской стороны остались без ответа. По его словам, передача отчета ОЗХО Берлину ничего не прояснила.

"Берлин молчит и не идет на сотрудничество по всей ситуации вокруг бывшего пациента клиники Charite", - отметил депутат.

"Остается сожалеть, что из авторитетной организации, созданной при поддержке ООН, ОЗХО превращается в инструмент грязной политической игры", - заключил Слуцкий.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о выводах ОЗХО, поскольку Кремль на тот момент не получал официальных документов.

ОЗХО 6 октября передала правительству Германии выводы своих экспертов и попросила их передать всем странам-участницам организации, а также обнародовать. В организации считают, что политика отравили запрещенным ингибитором холинэстеразы, биомаркеры этого вещества лаборатории нашли в анализах мочи и крови пациента.

В ОЗХО добавили, что это было нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичок", не включенное в перечень запрещенных.

Результаты проверки ОЗХО соответствуют тем, "которые уже были получены в специальных лабораториях в Германии, Швеции и Франции", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила, что как только будут получены выводы ОЗХО по Навальному, Евросоюз выработает совместный ответ Москве на случившееся. Она призывала российскую сторону провести собственное расследование и разъяснить Западу, что произошло.

25 сентября российский МИД заявил, что отказ Берлина от сотрудничества и слаженность его действий в отношении Навального начал наводить на подозрения, "а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России". В ведомстве предположили, что у Берлина был план "по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".

Хроника 20 августа – 06 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия ОЗХО Франция Швеция Новичок Леонид Слуцкий МИД

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