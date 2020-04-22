Структура сына Гуцериева купила белорусский банк

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Структура Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited купила белорусский "Паритетбанк" (99,83% акций принадлежит государству), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета по имуществу (ГКИ) Белоруссии.

В настоящий момент Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в республике криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов, отметил собеседник агентства. Между тем, сумма сделки не раскрывается, добавили в ГКИ.

Саид Гуцериев - сын основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и совладелец ПФГ "Сафмар".

Знакомый с деталями сделки источник сообщил "Интерфаксу", что "переговоры о приобретении "Паритетбанка" структурой Саида Гуцериева велись уже давно, договоренность о заключении сделки была достигнута в конце 2019 года". "Последние несколько месяцев велась юридическая работа по оформлению деталей сделки", - добавил собеседник.

О "Паритетбанке"

ОАО "Паритетбанк" основан в 1991 году и занимает 15-е место по размеру активов среди 24 белорусских банков. Основным акционером банка является государство в лице Госкомитета по имуществу (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2,4 тыс. частным и юридическим лицам. Сеть банка включает 49 точек по всей Белоруссии.

Активы банка на начало 2020 года составили 482,1 млн белорусских рублей, увеличившись на 3,8% за 2019 года. Чистая прибыль банка в 2019 году составила 582 тыс. рублей, что на 86,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

С марта 2019 года "Паритетбанк" возглавляет Игорь Катибников, который ранее руководил белорусским Альфа-Банком.

Белорусские проекты Михаила Гуцериева

Михаил Гуцериев с 2016 года реализует в Белоруссии один из крупнейших инвестиционных проектов - строительство Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Мощность Нежинского ГОКа составит до 2 млн тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Ввод в эксплуатацию калийного комбината планируется в 2023 году.

Также нефтяные компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева поставляли нефть в Белоруссию с начала 2020 года на фоне трехмесячного моратория на экспорт нефти в республику со стороны крупнейших российских НК.