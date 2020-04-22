Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Структура сына Гуцериева купила белорусский банк

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Структура Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited купила белорусский "Паритетбанк" (99,83% акций принадлежит государству), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета по имуществу (ГКИ) Белоруссии.

В настоящий момент Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в республике криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов, отметил собеседник агентства. Между тем, сумма сделки не раскрывается, добавили в ГКИ.

Саид Гуцериев - сын основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и совладелец ПФГ "Сафмар".

Знакомый с деталями сделки источник сообщил "Интерфаксу", что "переговоры о приобретении "Паритетбанка" структурой Саида Гуцериева велись уже давно, договоренность о заключении сделки была достигнута в конце 2019 года". "Последние несколько месяцев велась юридическая работа по оформлению деталей сделки", - добавил собеседник.

О "Паритетбанке"

ОАО "Паритетбанк" основан в 1991 году и занимает 15-е место по размеру активов среди 24 белорусских банков. Основным акционером банка является государство в лице Госкомитета по имуществу (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2,4 тыс. частным и юридическим лицам. Сеть банка включает 49 точек по всей Белоруссии.

Активы банка на начало 2020 года составили 482,1 млн белорусских рублей, увеличившись на 3,8% за 2019 года. Чистая прибыль банка в 2019 году составила 582 тыс. рублей, что на 86,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

С марта 2019 года "Паритетбанк" возглавляет Игорь Катибников, который ранее руководил белорусским Альфа-Банком.

Белорусские проекты Михаила Гуцериева

Михаил Гуцериев с 2016 года реализует в Белоруссии один из крупнейших инвестиционных проектов - строительство Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Мощность Нежинского ГОКа составит до 2 млн тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Ввод в эксплуатацию калийного комбината планируется в 2023 году.

Также нефтяные компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева поставляли нефть в Белоруссию с начала 2020 года на фоне трехмесячного моратория на экспорт нефти в республику со стороны крупнейших российских НК.

Beristore Holdings Limited Саид Гуцериев Паритетбанк Белоруссия Михаил Гуцериев

Новости
Экономический кризис

Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год

Ажиотажный спрос подстегнул в РФ производство продуктов с длительным сроком хранения

Ажиотажный спрос подстегнул в РФ производство продуктов с длительным сроком хранения
Экономический кризис

Аналитики не удивятся ценам на нефть в минус $100 за баррель

Экономический кризис

Новак заявил, что мир находится в самой активной стадии падения спроса на нефть

Brent перешла к росту после падения до минимума с 1999 года

Brent перешла к росту после падения до минимума с 1999 года

Основатель Yota купил "Эльгауголь" у "Мечела"

Акции МосБиржи обновили максимум почти за 2 года

Акции МосБиржи обновили максимум почти за 2 года

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');