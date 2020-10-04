Президент Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже в Азербайджане

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гяндже были нанесены по его приказу, но сейчас огонь прекращен.

"Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу Армия обороны Карабаха нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание жертв среди гражданского населения", - написал Арутюнян в фейсбуке.

По его словам, в случае, если противник не сделает соответствующих выводов, удары будут продолжены.

Арутюнян также написал, что Азербайджан обстреливает Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч".

"Размещённые в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв", - заявил он.

Позже пресс секретарь президента непризнанного Карабаха Ваграм Погосян написал в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже.

Гянджа - второй по величине город в Азербайджане.