В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

Город Гянджа после обстрелов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа скончался один, ранены четверо мирных жителей, сообщил в воскресенье МИД Азербайджана.

Как отмечается в твиттере ведомства, Гянджа - второй по величине города Азербайджана, расположенный в 60 км от границы с Арменией.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха (НКР) Ваграм Погосян написал у себя в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа".

Со своей стороны министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Позже Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".