Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 34 902 500+319 899

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже

В Баку сообщили о гибели мирного жителя в результате удара по Гяндже
Город Гянджа после обстрелов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа скончался один, ранены четверо мирных жителей, сообщил в воскресенье МИД Азербайджана.

Как отмечается в твиттере ведомства, Гянджа - второй по величине города Азербайджана, расположенный в 60 км от границы с Арменией.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха (НКР) Ваграм Погосян написал у себя в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа".

Со своей стороны министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Позже Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

12
Хроника 27 сентября – 04 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Гянджа

Новости по теме

Новости

В Белоруссии усилили меры безопасности из-за возможных акций

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане опровергли информацию об уничтожении аэродрома в Гяндже

Алексиевич отказалась считать свой отъезд из Белоруссии эмиграцией

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР заявили об уничтожении военного аэропорта Азербайджана в Гяндже

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Трамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровления

Трамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровления

Боевики убили шестерых полицейских в Мексике

Степанакерт остался без электричества после обстрела

Что произошло за день: суббота, 3 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');