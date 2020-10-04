В Ереване заявили об ударах НКР по военной инфраструктуре Азербайджана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха (НКР) приступила к атакам объектов военной инфраструктуры в глубине Азербайджана, заявила в воскресенье пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Противник продолжает обстреливать из запрещенного оружия мирные населенные пункты, а также Степанакерт. Армия обороны Карабаха начала нанесение мощных ударов по важнейшим военным инфраструктурам в глубоком тылу противника", - сообщила она на своей странице в фейсбуке.

По данным МИД Армении, Азербайджан продолжает обстреливать населенные пункты Карабаха. "Азербайджан с Турцией и массово внедренными из Ближнего Востока наемниками продолжает широкомасштабные боевые действия против Нагорного Карабаха. С применением дальней артиллерии и авиации наносятся удары по городам Степанакерт и Мартакерт", - отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.