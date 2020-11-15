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Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов

Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Египта объявили об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов, в некоторых из них найдены мумии.

Как сообщает Associated Press, также среди находок около 40 позолоченных статуй.

Археологические находки были сделаны на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.

Министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани сообщил, что обнаруженные саркофаги относятся к эпиохе Птолемеев (320 - 30 гг. до н.э.) и периоду Позднего царства (664 - 332 гг. до н.э.).

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Ярко украшенные саркофаги были представлены на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали хорошо сохранившуюся мумию. Они также провели рентгенологический анализ мумий, который показал их состояние и структуру.

Артефакты распределят минимум между тремя музеями Каира.

По словам Эль-Анани, в ближайшее время власти Египта объявят о других археологических находках, сделанных при раскопках в Саккаре.

Начиная с сентября в Египте объявляют о различных открытиях, сделанных в этом районе. В частности, было обнаружено по меньшей мере 140 саркофагов с мумиями.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Египет Саккара

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