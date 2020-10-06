Партия Атамбаева заявила о свержении "преступной власти" в Киргизии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Киргизский народ "сверг преступную власть" в стране, говорится в заявлении Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), поддерживающей бывшего экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

"В Киргизии произошло поистине историческое событие. В очередной раз киргизский народ, объединенный стремлением к справедливости и свободе, сверг преступную власть. Народ снова показал, что не позволит семейно-клановому режиму узурпировать все органы власти в стране", - заявили в СДПК.

Во вторник представители партии намерены обсудить текущую ситуацию в стране и безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в Киргизии.

"Мы призываем всех неравнодушных граждан, разделяющих наши общие ценности, присоединиться к этой встрече и сообща разработать программу дальнейших действий, как в политическом направлении, так и в сфере сохранения общественного порядка", - заявили в СДПК.

Беспорядки в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" ("Родина") Жанар Акаев.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали более 100 человек.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Митингующие также назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Всего, по данным Минздрава страны, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.