Активисты призвали к новым выборам президента и парламента в Киргизии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гражданские активисты Киргизии призывают провести к республике досрочные выборы президента, а также новые парламентские выборы.

"Должны быть назначены досрочные выборы президента", - говорится в обращении Гражданского союза "За реформы и результат", опубликованном во вторник.

Кроме того, в Союзе заявили о необходимости обратиться к еще действующему составу парламента Киргизии, чтобы провести заседание для избрания нового состава временного правительства республики и проведения новых парламентских выборов.

Активисты призвали назначить новые выборы в парламент "в разумные сроки". Они также заявили, что киргизский парламент Жогорку Кенеш должен "в трех чтениях принять поправки в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", снизив избирательный порог до не менее 4%". "Более низкий порог может привести в будущем к невозможности сформировать правительство, а высокий - к непредставленности значительной части населения в парламенте", - говорится в обращении.

Также в Гражданском союзе призывают к созданию правительства народного доверия, где бы объединились "основные политические силы", чьи лидеры дадут обещание не участвовать в выборах в парламент.

Столкновения в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали более 100 человек.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Митингующие также назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Всего, по данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали. Сторонники Атамбаева заявили о смене власти в стране.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.