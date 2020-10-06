Протестующие в столице Киргизии назначили нового мэра Бишкека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Митингующие назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

"После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в релизе.